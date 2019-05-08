شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يقرر تصعيد حازم مرسى هداف الشباب للفريق الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى تصعيد حازم مرسى مهاجم وهداف فريق 99 الحاصل على لقب بطولة الجمهورية عن هذا الموسم. Advertisements وكان المهاجم الواعد شارك فى التدريبات ضمن البرنامج التحضيرى لمواجهة الإنتاج الحربى يوم الجمعة المقبل لحساب الأسبوع الــ32 بمسابقة الدورى المحلى. وقدم حازم مرسى مستوى مميز سعيا لنيل ثقة الجهاز الفنى وحصد مقعد بتشكيل خلال الفترة المقبلة.

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