تعرف على رسالة منة فضالى لـ محمد صلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة منة فضالى رسالة إلى محمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف فى ليفربول عبر صفحتها بموقع التغريدات تويتر، بعد تأهل ليفربول إلى المباراة النهائية بدورى أبطال أوروبا. Advertisements كان ليفربول الذى يلعب له صلاح قد خاض مباراة قوية أمام فريق برشلونة فى إياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أوروبا أمس، وتأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز برباعية نظيفة ليعوض خسارة مباراة الذهاب فى إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل لا شىء للبارسا، وذلك رغم غياب محمد صلاح عن المشاركة بسبب الإصابة الأخيرة التى تعرض لها. ونشرت فضالى صورة لمحمد صلاح وعلقت عليها ربنا يحميك " god bless you "

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