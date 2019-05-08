شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: التوأم يقود سموحة فى الموسم المقبل.. وأزمة باسم مرسى مفتعلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة على علاقات الود التى تجمع الفريق السكندرى بنادى الزمالك، رغم الأزمة الأخيرة لباسم مرسى مهاجم القلعة البيضاء المعار إلى صفوف سموحة.

وشدد عامر على أن أزمة باسم مرسى مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن مفتعلة ولا دخل للعميد بها.

وكتب عامر عبر حسابه على موقع تويتر: علاقة سموحة بالزمالك طيبة جدا ولا توجد أى مشاكل، مشكلة باسم مرسى مفتعلة ولا دخل للكابتن حسام حسن بها.

وكانت الأزمة قد نشبت بين باسم مرسى وحسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى خلال تدريب الفريق بدعوى هجوم العميد على القلعة البيضاء، ليقرر مجلس سموحة إيقاف اللاعب.

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وأضاف رئيس سموحة أن حسام حسن وإبراهيم حسن مستمران على رأس الإدارة الفنية للفريق السكندرى حتى الموسم القادم قائلاً: الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن مستمرين مع سموحة الموسم القادم ولا داعى للمزايدات والشائعات.

كما أكد عامر أن حسام حسن لاعب سموحة هو أفضل مهاجم فى الدورى واستبعاده من المنتخب خطيئة كبرى قائلاً: حسام حسن مهاجم سموحة هو أفضل مهاجم فى الدوري المصرى واستبعاده من المنتخب خطيئة كبرى، وسبب عدم مشاركتة بانتظام فى مباريات سموحة هذا الموسم من أهم أسباب تراجع الفريق، لكن الإصابات الملعونة كانت تطارده باستمرار.

واختتم فرج عامر تغريداته متحدثاً عن أزمة كريم فتحى لاعب الأهلى المعار لصفوف الفريق السكندرى، والذى لن يشارك فى المباراة المقبلة أمام القلعة الحمراء بسبب بند فى تعاقده قائلاً: مازال موقف كريم يحيى من الاشتراك فى مباراة الأهلى المقبلة غامض بسبب عقد إعارته من الأهلى.

فرج عامر