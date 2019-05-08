شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى لـ"سوبر كورة": 750 جنيها أول راتب لى.. والكرة أخذتنى من العمل الدبلوماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خريج الاقتصاد والعلوم السياسية فضل لعب كرة القدم، وبالتحديد فى مركز حراسة المرمى، ليخلق لنفسه ستايل خاص، وضعه فى مكانة النجوم الكبار، ونجح "الوحش ابن الوحش" فى تجربته الاحترافية، قبل أن يعود لبيته الأهلى ويحق العديد من الإنجازات والبطولات.

شريف إكرامى حارس النادى الأهلى ومنتخب مصر يملك منهجا خاصا فى حياته الخاصة التى يحيطها الغموض، إلا أن الحارس الدولى سمح بالاقتراب لنا من حياته الخاصة.

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