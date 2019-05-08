شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..كيف قضى وليد صلاح الدين شهر رمضان فى السيرك مع الحيوانات ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة فى مصر لاسيما أنها تتعلق بمواقف مرت بنجوم الكرة أو مباريات شهدت أحداثاً مثيرة أو قرارات كان حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

”الخليج 365” يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الممتلئ بالأحداث السعيدة أو الحزينة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر من خلال "كورة رمضان" .

وكشف وليد صلاح الدين، نجم الأهلى السابق، عن ذكرياته في شهر رمضان المبارك وقائلًا: "عاشت ذكريات كثيرة مع النادي الأهلي في شهر رمضان إلا أنني لا انسا الفترة التي قضاتها مع الفريق في تنزانيا عام 1990، وكانت ابلغ 19 عاما فقط، تحت قيادة أنور سلامة، المدير الفني للفريق في هذه الفترة، مضيفًأ: "قضينا أكثر من أسبوع في تنزانيا نتدرب في السيرك مع الحيوانات بسبب الحالة السيئة التي كانت عليها أماكن الإقامة وعدم وجود ملاعب تدريب ".

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وتابع:" كنا نفطر طوال الفترة التي قضيناها في تنزانيا مع أفراد السيرك المصريين الذين تواجدوا هناك في نفس المدة بالصدفة وكنا نضع حجارة ونتدرب بين اقفاص الحيوانات والأسود".