شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على مشاركة رابع الدورى بالكونفدرالية.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة على مشاركة الفريق الرابع بالدورى فى البطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم المقبل.
جاء قرار المجلس لسببين الأول هو طلب الاتحاد الأفريقى "كاف" إرسال أسماء الفرق المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية قبل 30 يونيو، ثانى الأسباب هو صعوبة إقامة كأس مصر خلال تلك الفترة ومعرفة الفريق الفائز باللقب، وبالتالى تم الاستقرار على مشاركة الفريق صاحب المركز الرابع فى الكونفدرالية.
ومن المقرر أن يشارك الفريق صاحب المركز الأول والثانى بدورى أبطال أفريقيا، والثالث والرابع فى البطولة الكونفدرالية.
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