شكرا لقرائتكم خبر عن عادل المأمور ينفى شائعة وفاته لـ"الخليج 365": أنا بخير الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى عادل المأمور حارس مرمى منتخب مصر والزمالك الأسبق الشائعات المتداولة خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعى عن وفاته.

وأكد عادل المأمور لـ"الخليج 365" أن صحته بخير ولا يدرى من وراء شائعة وفاته، وقال إنه فوجئ فجر اليوم بسيل من المكالمات الهاتفية أبرزها من عزمى مجاهد عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق، وعدد من نجوم القلعة البيضاء.

وكان عدد من نجوم الرياضة قد كتبوا على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى ينعون المأمور، وعلى رأسهم أحمد سليمان مدرب حراس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق، كما نشرت سحر شعراوى زوجة هشام يكن كابتن الزمالك السابق، وعلى غيط نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق ورضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلى السابق نعيا للمأمور.



احمد سليمان

Advertisements



سحر شعراوى زوجة هشام يكن



على غيط

وبعد نشر ”الخليج 365” لتصريحات خاصة مع عادل المأمور ونفيه شائعة وفاته تراجع أحمد سليمان ورضا عبد العال والإعلامى خالد الغندور وحذفوا بوستات النعى، كما اعتذر الغندور عن نشره خبر الوفاة.

يعتذر عن بوست الوفاةخالد الغندور