شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد جهود محمد مجدى أمام الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد الإسماعيلى جهود لاعبه محمد مجدى فى مباراة الإنتاج الحربى بعد غيابه عن مباراة الاتحاد السكندرى بداعى الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث.
وودع الإسماعيلى منافسات بطولة كأس مصر من دور الثمانية بالخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف
ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الجمعة المقبلة بالجولة 32 لمسابقة الدورى العام على استاد كلية الشرطة.
ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا ومازال لديه مباراتين مؤجلتين .
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