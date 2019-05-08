شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف احتفل نجم الاسكواش مع محمد صلاح بتأهل ليفربول..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مروان الشوربجي لاعب الاسكواش، على التواجد في مدرجات آنفيلد لدعم ومؤازرة الفرعون المصري محمد صلاح، حيث خاض ليفربول الذي يلعب له صلاح مباراة قوية أمام فريق برشلونة في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية بعد الفوز برباعية نظيفة ليعوض خسارة مباراة الذهاب في أسبانيا بثلاثة أهداف مقابل لا شىء للبارسا، وذلك رغم غياب محمد صلاح عن المشاركة بسبب الاصابة الأخيرة التي كان قد تعرض لها .

ويتواجد مروان الشوربجي في انجلترا استعداداً لخوض منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تعد واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، حيث تبلغ القيمة المادية لجوازئزها 168 ألف دولار وهو ما يضعها بفئة البطولات البلاتينية .

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مروان الشوربجي مع محمد صلاح



مروان الشوربجي