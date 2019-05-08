صالح جمعة يرحب بتمديد عقده مع الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صالح جمعة موافقته المبدئية على تمديد عقده مع الأهلي، بعد دخول سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في مفاوضات جادة معه في هذا الشأن.
وطلب سيد عبد الحفيظ من صالح جمعة تمديد عقده لمدة 3 مواسم إضافية بخلاف السنة المتبقية في عقده، خاصة بعد عودته للمشاركة بشكل أساسي وظهوره بشكل جيد مع الفريق الأحمر، منذ حصوله على فرصة المشاركة.
وتستهدف إدارة الأهلي في الفترة الحالية الحفاظ على عناصر الفريق المهمة وهو ما ظهر فى تمديد عقود عدد من اللاعبين تنتهى عقودهم أيضًا بنهاية الموسم المقبل، منهم التونسي على معلول والنيجيري جونيور أجاي وعمرو السولية وكريم نيدفيد.
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