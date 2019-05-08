محمود جابر يقرر تصعيد هداف الناشئين فى الاسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى بتصعيد حازم مرسى مهاجم وهداف فريق 99 الحاصل على لقب بطولة الجمهورية عن هذا الموسم. وشارك المهاجم الواعد فى التدريبات ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة الإنتاج الحربى يوم الجمعة المقبل لحساب الأسبوع الــ32 بمسابقة الدورى المحلى. وقدم حازم مرسى مستوى مميز سعيا لنيل ثقة الجهاز الفنى وحصد مقعد بتشكيل خلال الفترة المقبلة.

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