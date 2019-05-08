كلوب كشف أسطورة برشلونة الخادعة وأسقطه في ميدانه وحقق الريمنتادا المعنوية أولا

تحليل: أحمد أبوعقيل



أقتلني معنويا أولا وإفعل بي ما شئت.. برشلونة سقط في "كامب نو" قبل القدوم لـ أنفيلد.. كيف أقنع يورجن كلوب لاعبيه بإمكانية العودة على البرسا.

مارس 2017_

* منذ عامين في 2017 سقط برشلونة الأسباني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية نظيفة على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

* في 8 مارس حيث تقام مباراة العودة كان برشلونة مطالب بالفوز بفارق 5 أهداف ليصل للمباراة النهائية.

* لعبت الصحافة الأسبانية المساندة للنادي الكتالوني على إحباط عزيمة وروح البارسيين من خلال بث الرعب وإقناعهم بقدرة رفقاء ميسي على تحقيق فوز كبير والعودة بنتيجة كبيرة.

* دب الرعب في نفوس لاعب باريس سان جيرمان، وتحدثوا عشية المباراة قائلين: من الممكن أن يسجل ميسي ورفقائه الكثير من الأهداف وعلينا نسجيل هدف لنعبر.

* في الشوط الأول سجل برشلونة 3 أهداف وخطف كافاني هدف قاتل ولكن مع قلة ثقة لاعبي باريس فقدوا التركيز وفاز برشلونة 6 مقابل 1.



كلوب المجنون.. كشف الأسطور الكاذبة

* عرف كلوب أن سلاح برشلونة 3 أشياء: ميسي – ملعب كامب نو- والإستحواذ على الكرة لإذلال الخصم وكسر روحه المعنوية.

* عمل كلوب على تحطيم تلك الأساطير والأسلحة الكتالونية منذ بداية مباراة الذهاب، حيث استحوذ على الكرة وحرم منها ميسي وضغط بشكل كبير وقوي على لاعبي البرسا على ملعب كامب نو- مما افقدهم سلاحهم الفتاك وحطم أسطورة البارسا على ملعبهم.

* ضغط فريق ليفربول ووصلوا لمرمي تير شتيجن وأضاعوا الكثير من الفرص- 5 فرص مؤكدة بالتحديد بينما سجل "الحظ " وميسي لبرشلونة 3 أهداف.

* في مباراة العودة استخدم كلوب نفس السلاح حيث أفقد برشلونة جميع اسلحته ميسي – الاستحواذ وهذة المرة التسجيل، وكشف كذب أسطورة البارسا الذي لا يقهر أمام العالم.

* أقنع كلوب لاعبي الريدز بقوتهم وأخرج كل ما بداخلهم من نقاط قوة ، وكشف أمامهم أن برشلونة كأي فريق، نتفوق عليه بالضغط وميسي لا يخدمه الخط مرتين.

* برشلونة سقط في كامب نو- رغم فوزة بثلاثة، لانه فقد الثقة وأيقن أن لاعبي الريدز يمكنهم التسجيل في أنفيلد أكثر من هدف، وأن عدم تسجيلهم الأهداف في كامب نو لسوء الحظ فقط.

* سجل الليفر الهدف الأول وبعده الثاني والثالث والرابع، ووصل لنهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي.