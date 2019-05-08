كلوب كشف أسطورة برشلونة الخادعة وأسقطه في ميدانه وحقق الريمنتادا المعنوية أولا

تحليل: أحمد أبوعقيل
أقتلني معنويا أولا وإفعل بي ما شئت.. برشلونة سقط في "كامب نو" قبل القدوم لـ أنفيلد.. كيف أقنع يورجن كلوب لاعبيه بإمكانية العودة على البرسا.
مارس 2017_
* منذ عامين في 2017 سقط برشلونة الأسباني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية نظيفة على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.
* في 8 مارس حيث تقام مباراة العودة كان برشلونة مطالب بالفوز بفارق 5 أهداف ليصل للمباراة النهائية.
* لعبت الصحافة الأسبانية المساندة للنادي الكتالوني على إحباط عزيمة وروح البارسيين من خلال بث الرعب وإقناعهم بقدرة رفقاء ميسي على تحقيق فوز كبير والعودة بنتيجة كبيرة.
* دب الرعب في نفوس لاعب باريس سان جيرمان، وتحدثوا عشية المباراة قائلين: من الممكن أن يسجل ميسي ورفقائه الكثير من الأهداف وعلينا نسجيل هدف لنعبر.
* في الشوط الأول سجل برشلونة 3 أهداف وخطف كافاني هدف قاتل ولكن مع قلة ثقة لاعبي باريس فقدوا التركيز وفاز برشلونة 6 مقابل 1.
كلوب المجنون.. كشف الأسطور الكاذبة
* عرف كلوب أن سلاح برشلونة 3 أشياء: ميسي – ملعب كامب نو- والإستحواذ على الكرة لإذلال الخصم وكسر روحه المعنوية.
* عمل كلوب على تحطيم تلك الأساطير والأسلحة الكتالونية منذ بداية مباراة الذهاب، حيث استحوذ على الكرة وحرم منها ميسي وضغط بشكل كبير وقوي على لاعبي البرسا على ملعب كامب نو- مما افقدهم سلاحهم الفتاك وحطم أسطورة البارسا على ملعبهم.
* ضغط فريق ليفربول ووصلوا لمرمي تير شتيجن وأضاعوا الكثير من الفرص- 5 فرص مؤكدة بالتحديد بينما سجل "الحظ " وميسي لبرشلونة 3 أهداف.
* في مباراة العودة استخدم كلوب نفس السلاح حيث أفقد برشلونة جميع اسلحته ميسي – الاستحواذ وهذة المرة التسجيل، وكشف كذب أسطورة البارسا الذي لا يقهر أمام العالم.
* أقنع كلوب لاعبي الريدز بقوتهم وأخرج كل ما بداخلهم من نقاط قوة ، وكشف أمامهم أن برشلونة كأي فريق، نتفوق عليه بالضغط وميسي لا يخدمه الخط مرتين.
* برشلونة سقط في كامب نو- رغم فوزة بثلاثة، لانه فقد الثقة وأيقن أن لاعبي الريدز يمكنهم التسجيل في أنفيلد أكثر من هدف، وأن عدم تسجيلهم الأهداف في كامب نو لسوء الحظ فقط.
* سجل الليفر الهدف الأول وبعده الثاني والثالث والرابع، ووصل لنهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب كشف أسطورة برشلونة الخادعة وأسقطه في ميدانه وحقق الريمنتادا المعنوية أولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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