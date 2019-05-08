توتنهام يتطلع لتكرار سيناريو 81 أمام أياكس لصناعة التاريخ بدوري الأبطال

كتب: أحمد أبوالليل

يشهد ملعب يوهان كرويف آرينا فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، مباراة إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا بين فريقي أياكس الهولندي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويتسلح الفريق المضيف بالفوز ذهابا بهدف دون رد سجله دوني فان دي بيك، ليقرب فريقه من الوصول لنهائي المسابقة الذي يقام في الأول من يونيه على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويقود مباراة الليلة الحكم الألماني فليكس بريش، حكما للساحة ويعاون مواطناه مارك بروش، ستيفان لوب كمساعدين، وسيكون دينيز أيتيكين حكما رابعا، فيما...