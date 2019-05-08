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تعرف على موعد مباراة أياكس وتوتنهام والقناة الناقلة لها

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع مباراة أياكس وتوتنهام في إياب نصف نهائي .

وكان أياكس قد فاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف لذا فأي نتيجة إيجابية له على أرضه تضمن له مواجهة الإنجليزي في النهائية.

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بطاقة اللقاء:

09:00 ـ أياكس VS توتنهام هوتسبر ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD

وكان ليفربول قد تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه مساء يوم أمس الثلاثاء على نظيره برباعية نظيفة على أرضه في الإياب لتكون نتيجة المباراتين 4 - 3 .

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