تعرف على موعد مباراة أياكس وتوتنهام والقناة الناقلة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع مباراة أياكس وتوتنهام في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان أياكس قد فاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف لذا فأي نتيجة إيجابية له على أرضه تضمن له مواجهة ليفربول الإنجليزي في النهائية.

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بطاقة اللقاء:

09:00 ـ أياكس VS توتنهام هوتسبر ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD

وكان ليفربول قد تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه مساء يوم أمس الثلاثاء على نظيره برشلونة برباعية نظيفة على أرضه في الإياب لتكون نتيجة المباراتين 4 - 3 .