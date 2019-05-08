بوسكيتس: أعتذر لجماهير برشلونة

اعتذر لاعب وسط برشلونة الإسباني، سيرجيو بوسكيتس، لجماهير الفريق بعد الخسارة القاسية برباعية نظيفة على يد ليفربول الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمس الثلاثاء، على ملعب آنفيلد رود وتوديع البطولة، بينما أبدى أسفه لغياب الدقة في اللمسة الأخيرة لتسجيل هدف كان سيصعد بالفريق للنهائي.

وأكد بوسكيتس في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: “كان المنافس أفضل منا.. سيطروا على المباراة منذ البداية.. عندما تهتز شباكك بهدف مبكر، ويضغطون عليك بقوة، فالأمور تصبح أكثر صعوبة”.

وتابع اللاعب الإسباني: “سنحت لنا فرصا عديدة لتسجيل الهدف الذي كنا نحتاج إليه، ولكن هذا لم يحدث.. لا يمكنني قول المزيد.. أعتذر للجماهير.. بعد ما حدث في روما الموسم الماضي، يتكرر الأمر مجدداً.. لا أجد ما أقوله”.

وأضاف بوسكيتس: “عندما يضغط عليك المنافس من الأمام بهذه الطريقة، وتخسر دائماً الكرات الثانية، مع الأجواء الجماهيرية.. إلا أننا صنعنا فرصاً للتهديف، كان أمراً مؤسفاً، ولكن من الصعب قول أي شيء الآن.. أعتذر للجماهير.. الخروج بهذه الطريقة أمر قاس للغاية”.

واختتم بوسكيتس تصريحاته بالحديث حول الهدف الرابع لليفربول، الذي سجله البلجيكي ديفوك أوريجي من ركلة ركنية، وسط حالة من التوهان بين جميع لاعبي “البلوغرانا”، أوضح: “هذا خطأ الجميع.. كانت غفلة، لاعبو المنافس كانوا أكثر جاهزية وأسرع منا، هذا هو الأمر”.