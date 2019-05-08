كلوب متعجب من الفوز الساحق على برشلونة

أقر المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، عقب الانتصار التاريخي 0-4، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال على برشلونة الإسباني والتأهل للنهائي، بأنه لا يعرف كيف تمكن لاعبوه من تحقيق النتيجة التاريخية.

اعترف المدرب الألماني في تصريحات بعد المباراة التي احتضنها ملعب أنفيلد رود، بأنه ليس لديه تفسير لكيفية تحقيق هذه “الريمونتادا”، بعد خسارة الذهاب 0-3 على ملعب الكامب نو.

وأوضح: “ليس لدي أي تفسير لما حدث في هذه الليلة الساحرة، كما أن الجماهير كان لها دوراً كبيراً في انتصارنا”.

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وبسؤاله حول السبب الرئيسي في تأهل الفريق الإنجليزي لنهائي البطولة، أجاب: “ببساطة، هي كرة القدم، من الصعب وصف ما حدث”.

وأوضح: “ما حدث في مباراة الذهاب، لم نكن نستحق الخسارة، قلت للاعبين أنه علينا فعل نفس الأمر وأكثر، لا أعلك كيف تمكنوا من تحقيق هذا الأمر، هذه إحدى أفضل 3 مباريات عشتها على مدار مسيرتي”.

واختتم: “كانت ليلة استثنائية، الإطاحة ببرشلونة أحد أصعب الأمور في كرة القدم، كان علينا تسجيل 4 أهداف، وبرشلونة ليس المنافس الذي يخطئ كثيراً، ولهذا أخذنا الأمور خطوة بخطوة، كان مزيجاً من أجواء الملعب والروح وكرة القدم”.