ماذا قال فالفيردي بعد الخسارة القاسية من ليفربول؟

أكد المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، عقب الخسارة القاسية 0-4، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال على يد ليفربول الإنجليزي وتوديع البطولة، أنه لا يمكن البحث عن أعذار بعد ما حدث.

قال فالفيردي في تصريحات عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب أنفيلد رود: “ما زلنا نبحث عن تفسير لما حدث، بدأ المنافس بشراسة كبيرة، وبضغط عال من الأمام، وهذا ما توقعناه، صنعنا فرصاً كثيرة للتسجيل خلال الشوط الأول، وكذلك في الثاني، الهدف الثاني سبب لنا متاعب كثيرة”.

وأضاف مدرب “البلاوغرانا”: “الهدف الثالث جاء مباشرة بعد الثاني، لعب المنافس بطريقة جيدة، وبشراسة كبيرة، لم نستفد من الفرص التي صنعناها لتسجيل الهدف الذي كنا نبحث عنه، عندما تخسر 0-4، فليس هناك أي أعذار، استحقوا الفوز”.

وأوضح المدرب الباسكي، أن الفريق الإنجليزي بدأ اللقاء بقوة، بينما لم يكن هناك ضغطاً كافياً على ظهير أيسر الفريق الإنجليزي، أندرو روبرتسون، كما أن اللاعبين لم يستفيدوا من الفرص التي سنحت لهم للتسجيل.

وفيما يتعلق بمستقبله مع الفريق عقب هذا الخروج، أوضح: “لا أعلم حقيقة الأمر، لم يكن هناك وقت لدينا للحديث حول أمور كثيرة، ما زلت هنا، وعلى المدرب تحمل المسؤولية دائماً”.