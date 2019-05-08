روبرتسون: هذا هو سر فوزنا على برشلونة

أبدى مدافع ليفربول الإنجليزي، أندي روبرتسون، سعادته الجمة بتأهل فريقه لنهائي دوري الأبطال بعد الفوز على برشلونة أمس الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال برباعية نظيفة.

وعوض ليفربول بفوزه الكبير الخسارة ذهاباً على ملعب كامب نو بثلاثية نظيفة، وقال اللاعب في تصريحات عقب المباراة التي احتضنها ملعب آنفيلد رود: “نحن في النهائي.. هذا هو المهم.. لا تهمني إصابتي الآن، لكن يا إلهي! يا لنا من فريق!”.

وأضاف المدافع: “كان لدينا إيمان.. قلل الكثيرون من فرصنا، لكن هذا الفريق كان لديه إيمان بأنه قادر على فعل شيء لو بدأ المباراة بشكل جيد، أوريجي منحنا بداية جيدة والباقي معروف للجميع.. أليسون أيضاً نفذ تصديات مذهلة”.أبدى مدافع ليفربول الإنجليزي، أندي روبرتسون، سعادته الجمة بتأهل فريقه لنهائي دوري الأبطال بعد الفوز على برشلونة أمس الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال برباعية نظيفة.

وعوض ليفربول بفوزه الكبير الخسارة ذهاباً على ملعب كامب نو بثلاثية نظيفة، وقال اللاعب في تصريحات عقب المباراة التي احتضنها ملعب آنفيلد رود: “نحن في النهائي.. هذا هو المهم.. لا تهمني إصابتي الآن، لكن يا إلهي! يا لنا من فريق!”.

وأضاف المدافع: “كان لدينا إيمان.. قلل الكثيرون من فرصنا، لكن هذا الفريق كان لديه إيمان بأنه قادر على فعل شيء لو بدأ المباراة بشكل جيد، أوريجي منحنا بداية جيدة والباقي معروف للجميع.. أليسون أيضاً نفذ تصديات مذهلة”.