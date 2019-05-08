الأهلي يزاحم العين الإماراتي على صفقة بدر بانون .. وأجاي مطلوب في الترجي

دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع اللاعب المغربي بدر بانون مدافع فريق الرجاء البيضاوي من أجل تدعيم صفوفه بعد أن تلقى اللاعب عرضاً مغرياً للانضمام لنادي العين الإماراتي في الموسم الجديد.

على صعيد متصل، تلقى النيجيري جونيور أجاي مهاجم فريق الأهلي عرضاً للرحيل إلى الترجي التونسي في الموسم الجديد بعد أن بدأ مسؤولو القلعة الحمراء التفكير في عرض اللاعب للبيع بعد تراجع مستواه.

على صعيد متصل، نفى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، ما تردد بشأن تجديد التعاقد مع أحمد فتحي كلام عار تماما من الصحة، خاصًة أن فتحي جدد تعاقده مع النادي منذ بداية الموسم الحالي والذي يمتد إلى نهاية الموسم القادم، ولا توجد مشكلة في هذا الشأن.

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وأضاف أن البعض يحاول تناول معلومات غير حقيقية بهدف زعزعة استقرار الفريق، وهو لن يحدث؛ لأن كل

عناصر المنظومة الكروية من جهاز فني ولاعبين، تركيزهم يصب في ضرورة حسم بطولة الدوري وإحراز الفوز في المباريات المتبقية؛ للحفاظ على اللقب بغض النظر عن نتائج المنافسين.

وأكد عبدالحفيظ أن الكل يبذل أقصى ما لديه، وليس هناك تفكير في أية أمور جانبية أو شخصية، والهدف أن يفوز الأهلي ببطولة الدوري ويستمر في منافسته على بقية البطولات المحلية.

ونفى مدير الكرة ما تردد حول التفاوض مع أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني وظهير أيمن فريق أستون فيلا الإنجليزي من أجل الانضمام للفريق في الموسم المقبل.