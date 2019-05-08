كيشو يتعهد بإنجاز جديد بعد ذهبية البحر المتوسط للمصارعة

وعد محمد إبراهيم لاعب منتخب مصر للشباب في المصارعة بمواصلة بذل الجهد خلال الفترة المقبلة لتحقيق إنجاز جديد والحصول علي ميدالية جديدة في اولمبياد طوكيو 2020 ، بعد حصوله على الميدالية الذهبية لبطولة البحر المتوسط للشباب بتونس.
وهنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللاعب محمد ابراهيم «كيشو» بعد فوزهبالذهبية، وقال إنه سيكون أحد أهم أبطال مصر الرياضيين في لعبة المصارعة، مؤكدا أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية عالية، وقدرات بدنية تجعله يتفوق على منافسيه.
وأوضح أشرف صبحي، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بكل شباب مصر الرياضيين، وتحرص دائما
يذكر أن محمد إبراهيم «كيشو» من اللاعبين المميزين، والذي يعلق عليهم اتحاد المصارعة آمالا كبيرة في التأهل للأولمبياد المقبلة، لا سيما أنه حصد ذهبية بطولة العالم الماضية تحت 23 سنة.
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