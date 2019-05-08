المقاصة يحسم مصير اسلام جابر بعد أمم إفريقيا

أكد محمد مجد المشرف على فريق المقاصة أن ناديه سيحسم مصير إسلام جابر مهاجم الفريق المعار إلى الداخلية لنهاية الموسم عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تقام فى شهر يونيه المقبل.

وأوضح مجد أن عقد إعارة إسلام جابر ليست به بنود تسمح للداخلية بشرائه نهائياً، مؤكداً أن المقاصة سيستعيد اللاعب عقب نهاية إعارته ولم يتلق أى عروض رسمية من الأهلى أو الزمالك أو بيراميدز لضم اللاعب، ولكن هناك اتصالات شفوية مع عدة أندية سيحسمها النادى عقب أمم إفريقيا خاصة أن

فرصة اللاعب قائمة فى الوجود بقائمة المنتخب وهو ما يعزز إمكانية حصوله على عروض أقوى سواء داخل أو خارج مصر.

وأشار إلى أن ناديه قرر إعادة محمد مسعد جناح أيسر الفريق بعد نهاية الموسم عقب انتهاء إعارته للإنتاج الحربى، موضحاً أن مصير لاعب الوسط محمود حمادة المعار للإنتاج لم يتحدد بعد من جانب ناديه والإنتاج.

على صعيد آخر، طلب نادى مصر المقاصة التعاقد مع ثنائى فريق إنبى

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أسامة جلال ومحمود توبة فى الموسم الجديد.. واستعار المقاصة خدمات مدافع إنبى والمنتخب الأوليمبى أسامة جلال، وظهر اللاعب بمستوى طيب فى الفترة الأخيرة بعد مشاركته مع الفريق الفيومى.

وأبدى مسئولو المقاصة رغبتهم فى ضم أسامة جلال نهائياً من إنبى بجانب انضمام محمود توبة لاعب الفريق السابق الذى يلعب حالياً فى صفوف الفريق البترولى.

على صعيد متصل، يدرس أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى المقاصة الرحيل عن الفريق فى الموسم المقبل بعد تلقيه أكثر من عرض من أندية الدورى.

وقدم عبدالمنعم مستويات طيبة مع المقاصة فى الموسم الحالى، وتلقى اتصالات من جانب الإسماعيلى فى شهر يناير الماضى ولكن إدارة الفريق الفيومى رفضت الاستغناء عن خدماته.