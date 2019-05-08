موعد مباراة أياكس وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة

تتوجه انظار عشاق كرة القدم الاوروبية مساء اليوم الاربعاء الي ملعب يوهان كرويف ارينا لمتابعة المواجهة النارية بين اياكس الهولندي وتوتنهام هوتسبير الانجليزي في اياب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا .

موعد مباراة اياكس وتوتنهام في دوري ابطال اوروبا

تنطلق مباراة اياكس وتوتنهام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مدينة ابوظبي .

القنوات الناقلة لمباراة اياكس وتوتنهام

تنقل مباراة اياكس امستردام وتوتنهام في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بصوت المعلقين الرياضيين علي محمد علي وخليل البلوشي .

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حقق أياكس فوزًا صعبًا وغاليًا أمام مضيفه الفريق اللندني بهدف

دون رد، في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب توتنهام الجديد، ليواصل سلسلة مفاجآته في تشامبيونزليج هذا الموسم.

ونجح أياكس فى إقصاء ريال مدريد حامل اللقب فى المواسم الثلاثة الماضية من الدور 16 ، ثم واصل مشواره بالإطاحة بيوفنتوس الإيطالى، على ملعبه وسط جماهيره.

ووضع أياكس قدمًا في الدور النهائي إذ يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة للمرور إلى المباراة النهائية على ملعب «واندا ميترو بوليتانو» بمدريد، لأول مرة في تاريخه منذ عام 1996.

أما محليًا فيأتي الفريق على صدارة جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 80 نقطة، متساويًا مع

بي إس في آيندهوفن بنفس الرصيد، فبعد مرور 32 جولة استطاع زملاء المحاربين تحقيق الفوز في 26 مباراة، وتعادلوا في لقاءين، وتلقوا الهزيمة في 4 مباريات.

في المقابل، سيدخل توتنهام هذا اللقاء الصعب بكل قوة خاصةً بعد الأداء غير المتوقع من السبيرز وخسارته على ملعبه أمام جماهيره من الفريق الهولندي في لقاء الذهاب، سيسعى الفريق اللندني لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل وهي الفوز في هذه المواجهة على حساب أياكس في أمستردام للعبور إلى نهائي دوري الأبطال، أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الثالث برصيد 70 نقطة، بعد 36 مباراة، حقق من خلالها 23 انتصارا وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في 12 مباراة.

ويفتقد توتنهام في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأسماء عديدة أبرزها مهاجم الفريق هاري كين، سيرج أورييه، إيريك لاميلا، هاري وينكس، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف .