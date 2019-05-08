فان دايك: أثبتنا للجميع أننا من عينة الكبار

تحدث المدافع الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول عقب فوز فريقه علي برشلونه في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال- خلال مقابلة تلفزيونية- " لا يصدق أثبتنا للجميع أننا من عينة الكبار ". لا يصدق أثبتنا للجميع أننا من عينة الكبار ". وتابع "فاليوم وضعنا علي فريق برشلونة الضغط وكنا على موعد مع التألق". وأضاف "في ظل غياب صلاح وفورمينيو عوضنا ذلك برباعية نظيفة بوجود المتألق اوريجي وشاكيري". واختتم "كل ما تبقى مباراتين في الشمبزليج ولقاء في الدوري الانجليزي وكل اتمناه أن نصل لما يحبه ويعشقه جمهور الريدز".

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