رياضة | أتوبيس برشلونة يتخلى عن ليونيل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتوبيس برشلونة يتخلى عن ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم تنتظر حافلة برشلونة الإسباني نجم الفريق ليونيل ميسي عند مغادرتها ملعب آنفيلد بعد السقوط برباعية نظيفة أمام ليفربول الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروربا.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن ميسي شوهد لوحده وهو يخرج من منطقة المقابلات الصحفية في ملعب "أنفيلد".

وأضاف المصدر أن جهدًا كبيرًا تم بذل لأجل جمع ميسي مع باقي اللاعبين وطاقم الفريق قبل العودة إلى إسبانيا، لكن البرغوث لم يغادر مع باقي زملائه".

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وقالت تقارير صحفية إن حافلة برشلونة غادرت إلى المطار دون ميسي، الذي كان مطلوبا لإجراء اختبار منشطات، قبل أن يلحق بالفريق لاحقًا