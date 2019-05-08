رياضة | إنجاز عربي يغازل محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنجاز عربي يغازل محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي إنجازًا جديدًا إذا شارك في نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

ويصبح محمد صلاح أول لاعب عربي يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، إذ خاض نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال أمام ريال مدريد في المباراة التي خسرها الريدز (1-3) وتعرض للإصابة ولم يكمل اللقاء.

ويعد الجزائري رابح ماجر أول لاعب عربي يتأهل لنهائي البطولة مع فريقه بورتو البرتغالي خلال عام 1987.