رياضة | أشهر أزمات الكرة المصرية في شهر رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشهر أزمات الكرة المصرية في شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الكرة المصرية خلال السنوات الماضية الكثير من الاشتباكات والنزاعات بعضها كان بسبب القرارت التحكيمية والبعض الآخر تمثل في نزاعات الجماهير مع بعضها البعض.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز الأزمات التي ضربت الكرة المصرية في شهر رمضان الكريم:

طوبة زيمبابوي تحرم مصر من المشاركة في كأس العالم

البداية كانت في مباراة مصر وزيمبابوي والتي دخلها الفراعنة بشعار واحد فقط الفوز ولا شيء غيره من أجل الوصول إلى مونديال كأس العالم 1994.

وشهدت المباراة وجود قرار غريب من مراقب المباراة " لامبتي " والذي كتب وقتها أن أحد مشجعي المنتخب المصري قد ألقى " طوبة " تسببت في إصابة أحد أفراد الجهاز الفني لمنتخب زيمبابوي.

وبسبب التقرير المزيف تم حرمان المنتخب المصري من الإنتصار وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " إعادة المباراة في مدينة " ليون " الفرنسية وودع المنتخب المصري التصفيات بعد تعادل مخيب للأمال.

التدافع يقتل 8 أشخاص من الجماهير قبل لقاء الاتحاد والكروم

ثاني النزاعات التي شهدتها الكرة المصرية في رمضان كانت في مسابقة كأس مصر موسم 1999 أثناء مباراة الاتحاد والكروم لحساب مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

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وكان سيد البلد وقتها قد أطاح بالنادي الأهلي من دور الستة عشر لتزحف جماهير زعيم الثغر إلى ملعب إستاد الإسكندرية وتأخرت قوات الأمن في فتح المدرجات ما جعل الجماهير تتدافع.

وأسفر تدافع الجماهير عن وفاة ثمانية مشجعين وإصابة الكثير منهم وخسر الإتحاد تلك المباراة بهدف واحد مقابل لا شيء.

أزمة الأهلي وشبيبة القبائل

رحل النادي الاهلي إلى الجزائر من أجل مواجهة فريق نادي شبيبة القبائل لحساب مباريات دوري ابطال أفريقيا لكرة القدم ف يالعالم 2010.

ونجح النادي الأهلي في تسجيل هدف في الوقت القاتل لكن الحكم المساعد رفضه بداعي التسلل على الرغم من أن الإعادات التلفزيونية أثبتت صحة الهدف.

وما زاد الموقف تعقيداً أن حكم المباراة إحتسب هدفاً للفريق الجزائري مشكوك في صحته ما جعل الإشتباكات تندلع بين لاعبي الفريقين على أرضية الملعب.

ركلة جزاء المقاصة في مباراة الزمالك

آخر الأزمات التي شهدها شهر رمضان في الكرة المصرية كانت مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة عام 2015 حيث إحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للفريق الفيومي ما جعل لاعبوا الزمالك يعترضون.

وتوقف اللقاء لعدة دقائق بسبب هجوم أعضاء الجهاز الفني والإداري على قرار الحكم ورفضهم الواضح له ليتم إستكمال المباراة بعد ذلك وينجح المقاصة في الفوز بهدفين مقابل هدف.

