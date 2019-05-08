رياضة | عاجل.. وفاة عادل المأمور أسطورة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة عادل المأمور أسطورة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي عادل المأمور نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق عن عمر ناهز 64 عاماً متأثراً بفراق والدته التى وافتها المنية يوم الإثنين الماضى.

وكانت والدة عادل المأمور وافتها المنية فى ساعات متأخرة مساء الأحد، وأقام حارس الزمالك السابق عزاء والدته مساء الإثنين فى دار المناسبات الملحقة بمسجد الحامدية الشاذلية.

وأشرف عادل المأمور على تدريب الحراس الناشئين في الزمالك بعدما كان الحارس الأسطوري للفريق في السبعينيات والثمانينات.