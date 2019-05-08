رياضة | محمد صلاح يعلق على صورة قميصه أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يعلق على صورة قميصه أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على برشلونة الإسباني برباعية في إياب نصف النهائي.

وحضر محمد صلاح المباراة من المدرجات رفقة زوجته حيث أصر على مؤازرة زملائه بارتدائه قميصًا كُتب عليه "Never Give Up" أي "لا تستسلم أبدًا" وكتب بعد اللقاء عبر حسابه على تويتر "المعنى واضح فلا تستسلم أبدًا".

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ويرى صلاح أن هذه الكلمات تحققت بالفعل وذلك بعد الريمونتادا التي فعلها ليفربول وتعويض خسارة مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد.

وعلّق الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا على نبوءة محمد صلاح بسبب الكلمات التي كتبها على قميصه "محمد صلاح آمن" في إشارة إلى أن المصري كان واثقًا من قدرة ليفربول على خطف بطاقة التأهل.