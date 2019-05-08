رياضة | هازارد يطلب الرحيل عن تشيلسي رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يطلب الرحيل عن تشيلسي رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن إيدين هازارد نجم نادي تشيلسي الإنجليزي قدم طلبًا للإدارة للسماح له بالمغادرة إلى ريال مدريد الإسباني وذلك في فترة الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة "الآس" الإسبانية إن مارينا جرانوفسكايا المدير العام لنادي تشيلسي غير مرنة في مفاوضات انتقال هازارد إلى ريال مدريد.

وتطلب إدارة تشيلسي مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع هازارد، مما جعل اللاعب يفكر في التقدم بطلب لتعجيل انتقاله للريال مدريد خاصةً أنها فرصة لن تعوض.

الجدير بالذكر أنه يتبقى موسم واحد فقط على عقده مع تشيلسي وهو الذي يوضح حقيقة التعنت من إدارة نادي البلوز.