رياضة | وكيل كريستيانو رونالدو يهدي يوفنتوس موهبة برتغالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل كريستيانو رونالدو يهدي يوفنتوس موهبة برتغالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي في استغلال علاقته الجيدة مع الوكيل البرتغالي خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو لخطف صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي إن نادي يوفنتوس ينوي التعاقد مع روبن دياز= مدافع بنفيكا البرتغالي خلال الصيف الحالي.

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وأوضح الموقع عدم رغبة بنفيكا في التفريط بخدمات لاعبه بمبلغ أقل من قيمة الشرط الجزائي في عقده، والتي تبلغ قيمة 60 مليون يورو.

وتأمل إدارة السيدة العجوز في استغلال علاقتها القوية بمينديز وكيل اللاعب والذي يمثل أيضا ثنائي اليوفي كريستيانو رونالدو وجواو كانسيلو.