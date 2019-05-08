رياضة | ياسين براهيمي للبيع مجانا

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أصبح الدولي الجزائري ياسين براهيمي نجم بورتو البرتغالي في قائمة أهم 10 نجوم متاحين مجاناً في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتواجد براهيمي في المركز الثالث بالقائمة بقيمة سوقية تبلغ 26 مليون يورو، خلف زميله المكسيكي هيكتور هيريرا البالغة قيمته 28 مليون يورو والفرنسي أدريان رابيو نجم سان جيرمان بـ35 مليون يورو.

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وكان ياسين قد رفض تجديد عقده مع بورتو البرتغالي بسبب عدم رضاه عن المقابل المادي المعروض عنه.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إبراهيمي يملك العديد من العروض في انجلترا وفرنسا بجانب عرض مقدم إليه من نادي فنربخشة التركي.