رياضة | موعد مباراة أياكس وتوتنهام اليوم 8 مايو والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أياكس وتوتنهام اليوم 8 مايو والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام الهولندي اليوم الأربعاء ضيفه فريق نادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب إستاد يوهان كرويف أرينا لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب إستاد وايت هارت لين الجديد بفوز أبناء تين هاج بهدف واحد مقابل لا شيء وقعه اللاعب فان دي بيك.

Advertisements

وسبق وأن وضع أياكس بفوزه ذهاباً قدم في الدور النهائي حيث يكفيه التعادل بأي نتيجة أو الفوز للعبور إلى المشهد الختامي من البطولة.

وفيما يخص توقيت المباراة فإنها ستبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لأم القرى "المملكة العربية السعودية" .

وستنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها الثنائي علي محمد علي وخليل البلوشي.