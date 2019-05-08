رياضة | هندرسون يعلق على التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هندرسون يعلق على التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب جوردان هندرسون نجم وقائد ليفربول عن سعادته عقب اكتساح برشلونة برباعية نظيفة في مباراة العودة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا والتأهل للمباراة النهائية.

وقال هندرسون في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "أمر لا يصدق، لا أعتقد أن كثيرًا من الناس منحونا فرصة للتأهل، كنا نعرف أن الأمر سيكون صعبًا، لكن مايزال ممكنًا".

Advertisements

وأضاف: "الإيمان الذي امتلكناه بأنفسنا في غرفة الملابس كان مميزًا. أدركنا أن باستطاعتنا تقديم شيئًا مميزًا في أنفيلد. انظروا للمشجعين والشبان، هذه ليلة مميزة. مباراة ضمن الأفضل".

واختتم هندرسون تصريحاته قائلاً : "أردنا الانطلاق بسرعة، سجلنا هدفًا مبكرًا وهو ما ساعدنا. لم يكن الأمر متعلقًا بالهدف فقط بل أيضًا ملاحقتهم ووضعهم تحت الضغط. كنا نعرف أننا إذا أظهرنا شخصيتنا وشجاعتنا سنحظى بفرصة".