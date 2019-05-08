شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع تأمين كأس العالم يكشف فشل قطر الذريع .. شاهد والان مع التفاصيل

كشف لجوء النظام القطري إلى عدة دول لمساعدته في تأمين فعاليات كأس العالم، 2022، فشله الذريع في تنظيم هذه الفعالية العالمية .

ووقعت اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، اتفاقية تعاون مع الشرطة الإسبانية، وذلك في إطار استعدادات الدويلة الخليجية الجارية لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم، شتاء عام 2022.

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وتأتي الاتفاقية، التي وقعها نائب رئيس اللجنة الأمنية عبد العزيز بن فيصل آل ثاني، وقائد الشرطة الإسبانية فرانسيسكو باردو بيكيراس، حيث تُعد "المشاريع والإرث" الجهة القطرية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخطط التشغيلية اللازمة لاستضافة مونديال 2022.

وسبق أن وقعت قطر وفرنسا الخميس في الدوحة اتفاقا أمنيا حول كأس العالم، الذي ستستضيفه الإمارة الخليجية في 2022.

ولجوء تميم إلى الدول الأوروبية التي لها باع طويل في تنظيم وتأمين مثل هذه الفعاليات العالمية، يكشف استمرار عروض التذلل والانبطاح، والذي جاء بعدما سبق أن استنجد بسيده العثماني أردوغان، حيث طلب التعاون الثنائي لتأمين فعاليات كأس العالم، وهو الأمر الذي سيشكل خدمة كبيرة لمصالح تركيا في الدوحة التي ستوسع هيمنتها على القرار بالعاصمة القطرية.