رئيس برشلونة يعجز عن تفسير ما حدث في آنفيلد

جدة - عمرو شويل برشلونة- الخليج 365:

وصف رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول بأنها ليلة أخرى شنيعة، بعد التي عاشها العام الماضي أمام روما.

وقال بارتوميو في تصريحات لقناة موفيستار عقب المباراة: “ضربة أخرى.. تعرضنا لها العام الماضي أمام روما.. من الصعب تفسير أننا خسرنا العام الماضي أمام روما في مباراة كانت ستضعنا في نصف النهائي واليوم أيضاً”.

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وأكد رئيس برشلونة أنه “يفضل عدم الحديث على الفور عن أسباب الخسارة برباعية، بعد تقدم فريقه في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة على الريدز”.

وقال بارتوميو: “هناك أشياء كثيرة لا أود الحديث عنها اليوم.. سيكون هناك وقت للتفكير.. الآن لدينا نهائي كأس الملك في الأسابيع الأخيرة، سنتحدث عن ذلك وسيكون لدينا الوقت الكاف للتفكير”.

ولم يجد بارتوميو أيضاً تفسيراً للهدف الرابع لليفربول الذي وضع الفريق الإنجليزي في نهائي التشامبيونز ليغ نتيجة خطأ دفاعي من البرسا.

واعتذر بارتوميو للجماهير عن الخروج من البطولة وشدد على الحاجة على الحفاظ على المعنويات لخوض نهائي كأس الملك الذي سيجمع فريقه مع فالنسيا، ورفض الحديث عن التشكيلة التي لعب بها المدرب إرنستو فالفيردي في المباراة، والذي كرر نفس التشكيل الأساسي الذي خاض به لقاء الذهاب.