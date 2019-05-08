شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتواصل مع الأمن للترتيب لنهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، تحركاته واتصالاته مع الجهات الأمنية للترتيب لمباراة إياب نهائى الكونفدرالية الإفريقية التى تجمع بين الزمالك بطل مصر ونهضة بركان المغربى، والمقرر إقامتها مساء يوم 26 يونيو الجارى على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان الزمالك يرغب فى إقامة المباراة على ستاد القاهرة، إلا أن مسئولى الإستاد أكدوا أن الملعب مازال فى مرحلة التجهيز والتطوير استعدادا لبطولة أمم افريقيا التى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

ويسعى اتحاد الكرة للحصول على موافقة الأمن لحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير فى المباراة المرتقبة، لذا طلب مسئولى الجبلاية من الجهات الأمنية حضور 50 ألف مشجع فى اللقاء المرتقب، بهدف توفير أكبر دعم جماهيرى للمارد الأبيض أمام بطل المغرب.