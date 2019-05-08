شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عادل المأمور نجم الزمالك عن عمر ناهز 64 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر عالمنا منذ لحظات عادل المأمور نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق عن عمر ناهز 64 عاماً، متأثراً بفراق والدته التى وافتها المنية الاثنين الماضى. وكانت والدة عادل المأمور وافتها المنية فى ساعات متأخرة مساء الأحد، وأقام حارس الزمالك السابق عزاء والدته مساء الاثنين فى دار المناسبات الملحقة بمسجد الحامدية الشاذلية. وكان المأمور مشرفاً على حراس ناشئين الفريق الأبيض، بعدما كان حارسا لعرين الزمالك والفراعنة فى السبعينيات والثمنينيات. ويعد الراحل عادل المأمور واحداً من أفضل حراس مرمى مصر وعرين نادى الزمالك، بدأ حياته بممارسة الكرة فى شوارع بولاق، ووصل قمة المجد مع نادى الزمالك، واقتحم حراسة المنتخب المصرى فى ظل وجود العملاقين إكرامى وثابت البطل حارسى مرمى النادى الأهلى السابقين.

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