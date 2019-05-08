شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الأمن لحضور 50 ألف مشجع فى نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، تحركاته واتصالاته مع الجهات الأمنية للترتيب لمباراة إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية التى تجمع بين الزمالك بطل مصر ونهضة بركان المغربى، والمقرر إقامتها مساء يوم 26 يونيو الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان الزمالك يرغب فى إقامة المباراة على استاد القاهرة، إلا أن مسئولى الاستاد أكدوا أن الملعب ما زال فى مرحلة التجهيز والتطوير استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا التى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

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ويسعى اتحاد الكرة للحصول على موافقة الأمن لحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير فى المباراة المرتقبة، لذا طلب مسئولى الجبلاية من الجهات الأمنية حضور 50 ألف مشجع فى اللقاء المرتقب، بهدف توفير أكبر دعم جماهيرى للمارد الأبيض أمام بطل المغرب.