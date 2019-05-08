شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض على المقاصة المُعارين والراحلين مقابل "أنطوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادى الزمالك عرض قائمة الراحلين عن الفريق فى الموسم الجديد وعددا من اللاعبين المُعارين على مسئولى مصر المقاصة، وذلك دعماً للفريق الفيومى ضمن المفاوضات التى ستشهدها الفترة المقبلة بشأن انتقال الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق الفيومى فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة إلى القلعة البيضاء.

جاء التفكير فى التعاقد مع جون أنطوى بعد تألقه اللافت للنظر مع مصر المقاصة بالموسم الحالى، بعدما نجح فى تسجيل 11 هدفًا خلال 25 مباراة بالدورى الممتاز ومباراة فى كأس مصر، فيما صنع هدفين.

وينتظر مسئولو الزمالك الحصول على تقرير السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، خلال الفترة الجارية، بشأن اللاعبين الذى يرشحهم للرحيل عن الفريق الأبيض فى الموسم الجديد ورأيه بشأن بعض المرشحين للانضمام إلى الأبيض فى الموسم القادم، والمراكز التى تحتاج إلى الدعم من وجهة نظره الفنية، حيث أجل جروس تقديم تقريره بشأن تلك المسألة بسبب المباريات المتلاحقة للفريق فى البطولات المختلفة.