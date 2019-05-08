كتب - مروان عصام
أفردت الصحافة الإنجليزية مساحات واسعة للحديث عن الفوز التاريخي الذي حققه فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر على برشلونة الإسباني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "أنفيلد"، في "إياب" نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وحقق ليفربول الريمونتادا بعد الهزيمة في الذهاب بثلاثية نظيفة في "كامب نو"، ليتأهل فريق محمد صلاح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيُقام في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في الأول من يونيو المقبل.
وعنونت صحيفة "صن"، "غير معقول.. ليفربول 4 – 0...
كانت هذه تفاصيل خبر الصحافة الإنجليزية: "معجزة في أنفيلد"..الريدز يدمر البارسا ويصعد لنهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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