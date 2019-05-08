كتب – مروان عصام
سلطت الصحافة الإسبانية الضوء على الهزيمة القاسية التي تعرض لها برشلونة الإسباني أمام ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "أنفيلد"، في "إياب" نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.
وعنونت صحيفة "آس"، "رعد في أنفيلد.. ليفربول يطيح ببرشلونة إلى خارج دوري ابطال أوروبا وينهي حلم البارسا في تحقيق الثلاثية التاريخية"، أما صحيفة "ماركا"، فكتبت، "الفشل التاريخي.. ليفربول 4 – 0 برشلونة".
في حين كانت صحيفة "سبورت" أشد قسوة على برشلونة بعد...
كانت هذه تفاصيل خبر الصحافة الإسبانية تفتح النار على برشلونة بعد ريمونتادا ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.