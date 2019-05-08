الصحافة الإسبانية تفتح النار على برشلونة بعد ريمونتادا ليفربول

كتب – مروان عصام



سلطت الصحافة الإسبانية الضوء على الهزيمة القاسية التي تعرض لها برشلونة الإسباني أمام ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "أنفيلد"، في "إياب" نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.

وعنونت صحيفة "آس"، "رعد في أنفيلد.. ليفربول يطيح ببرشلونة إلى خارج دوري ابطال أوروبا وينهي حلم البارسا في تحقيق الثلاثية التاريخية"، أما صحيفة "ماركا"، فكتبت، "الفشل التاريخي.. ليفربول 4 – 0 برشلونة".

في حين كانت صحيفة "سبورت" أشد قسوة على برشلونة بعد...