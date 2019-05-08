فيديو.. ملخص وأهداف مباراة لـيـفـربــوول و بــرشـلــونــة 4-0

كتب: أحمد أبوعقيل

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن حقق ريمونتادا تاريخية أمام ضيفه برشلونة الإسباني بالفوز 4-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" بإنجلترا، فى إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.



كان برشلونة قد فاز ذهابا على ملعبه "كامب نو" بنتيجة 3-0 ، خلال مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي على ملعب "كامب نو"، ليتأهل إلى نهائي دوري الأبطال عن جدارة بمجموع المباراتين 4-3 .

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وبهذه النتيجة يتأهل ليفربول للنهائي وينتظر المتأهل من مباراة نصف النهائي الأخرى التى تجمع أياكس الهولندي أمام توتنهام الإنجليزي فى إياب نصف النهائي علما بان الذهاب فى إنجلترا انتهى لصالح الفريق الهولندي 1-0 .

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