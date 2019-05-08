شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة ليبية تستهجن تدخلات قطر وفرض وصايتها على الإعلام الرياضي والان مع التفاصيل

عبرت نقابة الإعلاميين الرياضيين في ليبيا، عن استهجانها لتدخل قطر لفرض وصايتها على الإعلام الرياضي في ليبيا من خلال فرضها ممثلاً للقطاع غير معترف به في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للصحافة الرياضية.

وقالت النقابة، إنّ إبراهيم حيمة من طرابلس شارك في الاجتماع مدعياً صفة رئيس رابطة وهمية تحت مسمى رابطة الصحافة الرياضية الليبية، حيث قام بالزج باسم ليبيا كإحدى الدول التي تقف ضد الاتحاد العربي وتمثيل إعلامييها واتخاذ قرار مقاطعة الاتحاد العربي نيابة عنهم.

واستهجنت النقابة، التدخل السافر لمندوب قطر الذي زكى إبراهيم حيمة في مقعد ليبيا وعرضه تكفل قطر دفع رسوم اشتراكات ليبيا، ما تعتبر سابقة خطيرة تدعو للوقوف ضدها لإنقاذ سمعة ليبيا ووضع حد للمد الإخواني.