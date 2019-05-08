الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: تقام اليوم الأربعاء الموافق 8-5-2019 مبارايات هامة حيث يلتقي أياكس الهولندي مع توتنهام الانجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء 8 مايو (آيار): دوري أبطال أوروبا

23:00 أياكس × توتنهام دوري أبطال آسيا

14:00 دايغو × ميلبورن فيكتوري Advertisements 14:00 سانفريس هيروشيما × جوانجزو 15:30 شاندونغ ليونينغ × جيونغنام 16:45 جوهور دارول تاكزيم × كاشيما وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365: مشاهدة مباراة أياكس وتوتنهام بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

https://www.alweeam.com.sa/589696

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