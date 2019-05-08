الامارات | العين يدرس أمكانية عودة المصري حسين الشحات

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يدرس أمكانية عودة المصري حسين الشحات والان نبدء بالتفاصيل
وقال حماد للموقع الرسمي لنادي العين: "حتى اللحظة لا توجد أي مفاوضات رسمية حول عودة الشحات للعين، برغم أن هناك تواصلاً من بعض الوكلاء لبحث إمكانية عودته للنادي".
وأضاف: "المؤكد أن آلية اتخاذ قرار التعاقدات في النادي تستند على تقرير اللجنة الفنية للاحتراف ورؤية المدرب وذلك وفقاً لاحتياجات الفريق الفنية، وحالياً النادي يدرس القرار الخاص بالاستقرار على مدرب للفريق، لأن الرؤية الفنية ستحدد احتياجات المرحلة بغض النظر عن اسم أو جنسية اللاعب".
وكان الشحات تألق خلال مشواره مع فريق العين وقدم مستويات جيدة قبل الانتقال في شهر يناير الماضي لصفوف الأهلي المصري الذي لكنه لم يحقق النجاح المنتظر منه.
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