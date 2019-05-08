شكرا لقرائتكم الكاف يخطر المنتخب بميعاد الإقامة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" المنتخب الوطنى بالتواجد فى فندق إقامته بداية من يوم 17 يونيو المقبل أى قبل انطلاق بطولة أمم افريقيا بـ5 أيام، وفقا للائحة الجديدة للكاف. وكانت اللائحة القديمة تنص على استقبال المنتخبات المشاركة فى الكان فى الفنادق المخصصة للبطولة، قبل البطولة بـ3 أيام فقط، قبل أن يتم تعديل اللائحة لتبدأ الفنادق فى استقبال المنتخبات قبل البطولة بـ5 أيام، ومن المقرر أن يتجمع لاعبو المنتخب والجهاز الفنى فى فندق الإقامة مساء يوم 17 يونيو خاصة وأن أجيرى المدير الفنى للمنتخب استقر على منح اللاعبين إجازة لمدة 24 ساعة بعد ودية غينيا يوم 16 من نفس الشهر ببرج العرب لكسر الملل، على أن يعود اللاعبون للتجمع مساء يوم الإجازة بفندق الإقامة.

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