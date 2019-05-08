شكرا لقرائتكم إجبار اتحاد الكرة على إنهاء بطولة كأس مصر 5 أغسطيس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات اتحاد الكرة مُجبراً علي إنهاء بطولة كأس مصر قبل يوم ٥ أغسطس المقبل وهو الموعد النهائى للقيد الافريقي بالنسبة للأندية المشاركة في البطولات الافريقية للموسم الجديد .

ورغم استقرار اتحاد الكرة علي ترشيح الاهلي والزمالك وبيراميدز للمشاركة في البطولات الافريقية الا ان الأزمة مازالت قائمة حيث سيتبقي الفريق الرابع وهو بطل كأس مصر والذي لابد من إعلانه قبل ٥ أغسطس المقبل في الوقت الذي سينتهي فيه الدوري عقب أمّم افريقيا بعد تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية.

ويتوقف الدوري العام في الفترة من ٣ يونيو المقبل حتي ١٩ يوليو المقبل بسبب أمم افريقيا ورفضت الأندية إقامة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين للخروج من الأزمة ، ويسعى هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذى بالكاف والفيفا لإيجاد حل لأزمة القيد الافريقى.