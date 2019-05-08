شكرا لقرائتكم الحكام تتطالب السفر طيران لاداراة مباريات أسوان الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الحكام من اتحاد الكرة توفير طيران لنقلهم إلى أسوان الموسم المقبل لإدارة مباريات الفريق الذى صعد للدورى الممتاز مؤخراً. وأبدى الحكام رفضهم للسفر بالقطار كما هو معتاد فى ظل طول ساعات السفر وهو ما يسبب حالة من الإجهاد على الحكام قبل المباراة. وتتجه النية لدى مجلس إدارة اتحاد الكرة للموافقة على طلب الحكام.

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