صرخة أباطرة البريميرليغ تهز عرش أوروبا !

اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: لم تكن عودة الأندية الإنجليزية إلى غزو القارة العجوز سوى مسألة وقت، فالبريميرليغ هو الدوري الأقوى والأكثر تنافسية وجماهيرية وقوة مالية على المستوى العالمي من دون منازع، فقد سيطر اليوفي بصورة مطلقة على الدوري الإيطالي، ولا يقف أي فريق في وجه البايرن في البوندسليغا، ولا يقدم الليغا في كل موسم سوى صورة مكررة للمنافسة بين البارسا والريال، الأمر الذي يجعل أسهم البريميرليغ هي الأعلى عالميًا، وخاصة على المستوى التنافسي، سواء على القمة، أو الأندية الساعية إلى بلوغ دوري الأبطال، وكذلك صراع النجاة من الهبوط لدوري الدرجة الأدنى.



نهاية الحقبة الإسبانية

خلال السنوات الأخيرة لم يكن عشاق البريميرليغ، الذين يثقون في قوة دوريهم، لديهم تفسير مقنع لسيطرة الريال والبارسا على دوري الأبطال، فقد فاز الريال باللقب 4 مرات في آخر 5 سنوات، وحصد البارسا اللقب الخامس، فيما لم يعرف الإنجليز منصة التتويج القارية سوى مرة واحدة في آخر 10 سنوات، حينما انتزع تشيلسي لقب البطولة عام 2012 بعد تجاوزه برشلونة، ثم بايرن ميونيخ في النهائي، الذي أقيم في معقل العملاق البافاري في ميونيخ.

وجاءت سيطرة البارسا والريال على القارة العجوز بفضل التوهج الأسطوري للثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. وبرحيل النجم البرتغالي تراجعت الإثارة في الليغا بصورة ملحوظة، كما ودع الإسبان البطولة، ولن يكون هناك فريق إسباني في النهائي لأول مرة منذ 5 سنوات.



الإنجليز نصف أوروبا

ليفربول نجح في تحقيق معجزة كروية بالتفوق برباعية نظيفة على البارسا في إياب قبل نهائي دوري الأبطال، بعدما كان قد تلقى هزيمة بثلاثية على أرض الفريق الكتالوني، وهو النهائي الثاني على التوالي للفريق الإنجليزي والتاسع في تاريخه، كما إنه النهائي الأول للإنجليز في دوري الأبطال منذ 7 سنوات، كما إن 4 أندية إنجليزية هي ليفربول، وتوتنهام، ومان سيتي، ومان يونايتد تأهلت لربع نهائي البطولة في نسختها الحالية، أي إن أندية الإنجليز بمفردها هي نصف أوروبا في هذا الدور.

وبعد وداع يونايتد والسيتي، تأهل الليفر للنهائي بعد نجاحه في تحقيق ريمونتادا تاريخية على حساب برشلونة، وفي حال نجح الليفر في الفوز باللقب فسوف يكون اللقب الثالث عشر للإنجليز في دوري الأبطال، لينجحوا بذلك في فض الإشتباك مع أندية إيطاليا التي حققت البطولة 12 مرة، فيما يتصدر الإسبان عرش أوروبا بـ 18 لقبًا في البطولة القارية.

لندنيان في يوربا ليغ

وفي الوقت الذي تأهل ليفربول لنهائي دوري الأبطال، فإن الثنائي اللندني تشيلسي وآرسنال أصبحا على بعد 90 دقيقة من بلوغ نهائي يوروبا ليغ معًا، ليكون نهائيًا إنجليزيًا خالصًا. فقد فاز آرسنال بثلاثية لهدف على فالنسيا في ذهاب نصف النهائي، فيما تعادل تشيلسي خارج معقله مع إينتراخت فرانكفورت الألماني بهدف لمثله، مما يؤشر إلى أن نهائي يوروبا ليغ سوف يكون إنجليزيًا على الأرجح، لتتأكد عودة الإنجليزية إلى غزو القارة العجوز من جديد، كما إن أسهم البريميرليغ ترتفع بشدة في الوقت الذي تتراجع الإثارة في بقية دوريات أوروبا الكبرى، وعلى رأسها ليغا الإسبان وكالتشيو الطليان.

