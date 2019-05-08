شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض مناقشة عروض رحيل على معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو النادى الأهلى مجرد النظر فى عروض رحيل التونسى على معلول نجم الفريق، والتى بدأت تنهال على اللاعب قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم تمديد على معلول لعقده مع الأهلى لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، وذلك منذ فترة قصيرة، إلا أن تألق الدولى التونسى بقميص النادى الأهلى جعله يدخل دائرة اهتمام العديد من الأندية الخليجية والأوروبية، والتى دخلت بالفعل فى مفاوضات شفهية مع عدد من مسئولى النادى الأهلى، الذين من جهتهم أكدوا أن على معلول ليس للبيع فى الوقت الراهن.

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من جانبه، أكد على معلول أنه تحت أمر النادى الأهلي، مبديًا سعادته بالوجود داخل القلعة الحمراء، وهو ما دفعه لتمديد عقده دون إملاء أى شروط، مبديًا استعداده للبقاء فى الأهلى حتى موعد اعتزاله كرة القدم.